Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Santrali Tehdit Eden Bir Durum Yok”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, ilk incelemelerde santraldeki ana ünitelerde ciddi bir sorun olmadığını belirterek, "Şu anda santral işletmeye alınmasıyla ilgfili teknik prosedürler devam ediyor" dedi. Uçaklarla, helikopterlerle bölgede devam eden yangına dönük soğutma çalışmaları yoğun şekilde yapıldığını kaydeden Bakan Dönmez, "Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil" diye konuştu.