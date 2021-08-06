Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını kaydetti. Aşılama hızı ve performansın yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması" ifadelerine yer verdi.
06 Ağu 2021 - 12:30- Gündem Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 12:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘Çift Doz Aşı’ Paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çift doz aşısını yaptıranların sayısının salgınla mücadele için henüz yeterli olmadığını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.