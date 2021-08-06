Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘Çift Doz Aşı’ Paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını kaydetti. Aşılama hızı ve performansın yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması" ifadelerine yer verdi.