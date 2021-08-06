06 Ağu 2021 - 12:33- Gündem

Milli Savunma Bakanlığı: Havadan Karadan 3 Terörist Etkisiz Halde

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lının hava harekatı ile Barış Pınarı'na sızma girişimindeki 1 PKK/YPG’linin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.