06 Ağu 2021 - 12:33- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 12:34

Milli Savunma Bakanlığı: Havadan Karadan 3 Terörist Etkisiz Halde

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lının hava harekatı ile Barış Pınarı'na sızma girişimindeki 1 PKK/YPG’linin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı: Havadan Karadan 3 Terörist Etkisiz Halde mask
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
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06 Ağu 2021 - 12:33 - Gündem

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