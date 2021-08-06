Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
06 Ağu 2021 - 12:33- Gündem Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 12:34
Milli Savunma Bakanlığı: Havadan Karadan 3 Terörist Etkisiz Halde
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lının hava harekatı ile Barış Pınarı'na sızma girişimindeki 1 PKK/YPG’linin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.