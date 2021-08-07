07 Ağu 2021 - 08:22- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 08:23

Elon Musk’ın ‘Yıldız Gemisi’ hazır

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Elon Musk’ın SpaceX şirketi ilk kez 'Starship' (Yıldız Gemisi) adı verilen ve şimdiye kadar insanoğlu tarafından yapılmış en büyük uzay roketi olarak tarihe geçen aracın prototipini tamamladı.

Elon Musk’ın ‘Yıldız Gemisi’ hazır mask
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Elon Musk’ın SpaceX şirketi ilk kez 'Starship' (Yıldız Gemisi) adı verilen ve şimdiye kadar insanoğlu tarafından yapılmış en büyük uzay roketi olarak tarihe geçen aracın prototipini tamamladı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Boca Chica yarım adasında kurulu fırlatma üssünde tüm eklentileri birleştirilen roketin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Musk, "Bir düş gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

'Super Heavy Rocket Booster' olarak adlandırılan devasa itici roketin üzerine oturtulan SN-20 uzay aracı toplamda 121 metre yüksekliğe ulaştı. Aracın görüntüleri, montaj ve yerleştirme aşamaları tüm dünyada ilgi ile takip ediliyor.

SpaceX'in yörüngeye uydu yerleştirmek ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot ve kargo taşımak için kullandığı Falcon 9 roketleri kısmi olarak yeniden kullanılabilir araçlar. Ancak Musk Starship'in yüzde 100 yeniden kullanılabilir olmasını hedefliyor. Bu gerçekleşirse ticari bir uçağa benzer şekilde kullanılmaya başlanması söz konusu olacak.

Roketin kalkış tarihi henüz belli değil çünkü gerekli federal izinlerle ilgili süreç devam ediyor.

https://youtu.be/mhJRzQsLZGg

# Elon Musk, yıldız gemisi

07 Ağu 2021 - 08:22 - Gündem

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