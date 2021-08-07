Ümitcan Uygun tutuklandı

Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Uygun, 25 yaşındaki Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgisi olmadığını savundu. Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

TRT Haber'in aktardığına göre kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili dosyada da baş şüpheli olan Uygun'un polis ifadesi ortaya çıktı. Ümitcan Uygun, ilk ifadesinde Esra Hankulu ile yakın arkadaş olduğunu söyledi. O gece Esra Hankulu'nun evinde olduğunu doğrulayan Uygun, sabah evden çıkmadan Hankulu'nun sağlıklı ve uyanık olduğunu iddia etti.

Ümitcan Uygun, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrasında ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadan devleti aşağılayıcı paylaşımlarda bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Erol Uygun'un Cumhuriyet Başsavcığının talimatıyla gözaltına alındığını açıkladı. Ağabey Uygun'un emniyetteki işlemleri sürüyor.