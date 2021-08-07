Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 ildeki orman yangınlarıyla ilgili "Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız" dedi.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından orman yangınlarıyla ilgili son rakamları paylaştı.
Yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünün bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
46 ildeki 214 orman yangınından 202 tanesinin kontrol altına alındığını açıklayan Erdoğan, özel sektör ve STK'ların katkılarıyla yurtdışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopterin de yangın söndürme çalışmalarına katılacağını duyurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.