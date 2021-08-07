Türkiye'de Orman Yangınları 5 İlde 13 Yangına Müdahale Sürüyor

Bakan Pakdemirli, “Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı” dedi.

Marmaris’te yangınla mücadelede büyük mesafe kaydedildi. Turunç Mahallesinde ulaşımın olmadığı sarp alanlarda havadan ve denizden soğutma çalışması yapıldı. Bölgede tedbir elden bırakılmadı.

Bodrum ve Seydikemer’de de yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak Milas, Kavaklıdere, Menteşe ve Köyceğiz’deki yangınlar rüzgarın etkisiyle yer yer büyüdü.