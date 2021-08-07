07 Ağu 2021 - 11:18- Belediyeler G: 07 Ağu 2021 - 11:19

Doğru Tercihlerin Adresi Çankaya

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Çankaya Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de üniversite tercihi yapacak gençlere tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.  Üniversite adayları, Karacan Akademi iş birliğinde yürütülen danışmanlık hizmetinden 20 Ağustos’a kadar yararlanabilecek.  
Doğru Tercihlerin Adresi Çankaya mask
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak gençlere yol gösteren ve tercih konusunda destek veren Çankaya Belediyesi, 20 Ağustos’a dek sürecek danışmanlık desteğini ücretsiz gerçekleştiriyor. 

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde kurulan danışmanlık merkezinde randevu alarak gelen öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilirken, Karacan Akademi bünyesinde uzman 5 rehber öğretmen de öğrencilere sağlıklı ve bilinçli tercihin ipuçları konusunda yol gösteriyor. 

Yüzbinlerce öğrenci için hayati öneme sahip ve geleceklerine yön verecek olan üniversite tercihi konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Çankaya Belediyesi tercih öncesinde randevu almayan öğrencilere de yardımcı olmaya özen gösteriyor. 

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde 20 Ağustos’a dek her gün 09.30-17.30 saatleri arasında verilecek danışmanlık hizmeti ile gençler gelecekleri için en iyi tercihi uzman rehberler eşliğinde yapacaklar. 

GENÇLERİMİZİN DOĞRU TERCİH VERMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Bir üniversite kenti olan Ankara’da gençlerin geleceklerini belirleme konusunda doğru tercih yapabilmeleri için destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercihin adresi Çankaya dedik. Ücretsiz olarak verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile umuyorum ki gençlerimiz istedikleri bölümlere girebilirler” diye konuştu. 

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07 Ağu 2021 - 11:18 - Belediyeler

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