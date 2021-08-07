Doğru Tercihlerin Adresi Çankaya

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak gençlere yol gösteren ve tercih konusunda destek veren Çankaya Belediyesi, 20 Ağustos’a dek sürecek danışmanlık desteğini ücretsiz gerçekleştiriyor.
Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde kurulan danışmanlık merkezinde randevu alarak gelen öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilirken, Karacan Akademi bünyesinde uzman 5 rehber öğretmen de öğrencilere sağlıklı ve bilinçli tercihin ipuçları konusunda yol gösteriyor.
Yüzbinlerce öğrenci için hayati öneme sahip ve geleceklerine yön verecek olan üniversite tercihi konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Çankaya Belediyesi tercih öncesinde randevu almayan öğrencilere de yardımcı olmaya özen gösteriyor.
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde 20 Ağustos’a dek her gün 09.30-17.30 saatleri arasında verilecek danışmanlık hizmeti ile gençler gelecekleri için en iyi tercihi uzman rehberler eşliğinde yapacaklar.
GENÇLERİMİZİN DOĞRU TERCİH VERMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Bir üniversite kenti olan Ankara’da gençlerin geleceklerini belirleme konusunda doğru tercih yapabilmeleri için destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercihin adresi Çankaya dedik. Ücretsiz olarak verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile umuyorum ki gençlerimiz istedikleri bölümlere girebilirler” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.