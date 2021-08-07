07 Ağu 2021 - 11:23- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 11:24

Geliştirme Çalışmaları Süren Bayraktar TB3 ABD Gündeminde

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Türkiye'nin insansız hava araçları dünya basınında yer almaya devam ediyor.

Geliştirme Çalışmaları Süren Bayraktar TB3 ABD Gündeminde mask
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Bayraktar TB3, ABD'nin önemli savunma sitelerinden birine konu oldu.

ABD'nin önemli savunma haberleri sitesi "defense news", geliştirme çalışmaları süren TB3'ün devreye girmesiyle Türkiye'nin önemli bir caydırıcı güce sahip olacağının altını çizdi.

Haberin başlığında Türkiye'nin denizde savaş uçağı filosu oluşturduğu vurgusu yer aldı.

"TB3 bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak"

TB3'lerin Türkiye'nin önemli savaş gemisi projelerinden olan TCG Anadolu ile birlikte görev yapacağı da haberde yer alan önemli başlıklardan biri oldu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın "TB3 bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak" sözüne de vurgu yapan haber sitesi, TB3'ün 2022'de gökyüzüyle buluşacağını belirtti.

Haberin detayında TB3'lerin kanatlarının katlanabileceği ve gemide 30 ila 50 SİHA'nın konuşlanabileceği, bin 450 kilogram ağırlığa araçların ve maksimum uçuş süresinin 24 saat olacağı yazıldı.  
# savunma siteleri, denizde savaş uçağı filosu, İnsansız Hava Araçları, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar

07 Ağu 2021 - 11:23 - Gündem

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