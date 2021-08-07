07 Ağu 2021 - 11:26- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 11:27

Yeniköy Termik Santrali'nde Yangın Nöbeti

ABONE OL Google News Sayfamız

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde yangın ihtimaline karşı tedbirler artırıldı.
Yeniköy Termik Santrali'nde Yangın Nöbeti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’nin özellikle güney bölgesini etkisi altına alan orman yangınları batı bölgelerine de sıçramıştı. Ekipler Muğla’nın Milas ilçesinde süren orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. Akçakaya ve Ercek mahallelerine yakın ormanlık alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle iki mahalle daha tahliye edildi.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevlerin, Yeniköy Termik Santrali’ne ulaşmaması için de tedbirler sıkılaştırılıyor. Santral önünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA hazır bekletiliyor. Çok sayıda iş makinesinin giriş yaptığı santralin içinde de önlem alındı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ de alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Buna göre hidrojen tankları planlı olarak boşaltılırken, içleri ise su ile dolduruldu.  Santralin çevresinde koruma bandı oluşturuldu. Kömür stoku ağaçlık alandan olabildiğince uzağa nakledildi. Yanıcı nitelikli fuel-oil gibi ham maddeler ticari kaygı gözetmeksizin imha edildi ya da güvenli bölgelere taşındı. 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’den itibaren üretime ara verildi.
# Milas ilçesinde süren orman yangınları, Yeniköy Termik Santrali, Termik Santrali, Termik Santrali açıklama

07 Ağu 2021 - 11:26 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ümitcan Uygun tutuklandı mask
Ümitcan Uygun tutuklandı
Elon Musk’ın ‘Yıldız Gemisi’ hazır mask
Elon Musk’ın ‘Yıldız Gemisi’ hazır
Milli Savunma Bakanlığı: Havadan Karadan 3 Terörist Etkisiz Halde mask
Milli Savunma Bakanlığı: Havadan Karadan 3 Terörist Etkisiz Halde
THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'dan ‘Uçak’ Açıklaması mask
THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'dan ‘Uçak’ Açıklaması
Yangın Bölgelerine Vergi ve Beyanlara ‘Mücbir Sebep’ Ertelemesi! mask
Yangın Bölgelerine Vergi ve Beyanlara ‘Mücbir Sebep’ Ertelemesi!
Milli Güvenlik Kurulu Toplandı! Göçmenler Sınır Dışı Edilecek Mi? mask
Milli Güvenlik Kurulu Toplandı! Göçmenler Sınır Dışı Edilecek Mi?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status