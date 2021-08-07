Yeniköy Termik Santrali'nde Yangın Nöbeti

Türkiye’nin özellikle güney bölgesini etkisi altına alan orman yangınları batı bölgelerine de sıçramıştı. Ekipler Muğla’nın Milas ilçesinde süren orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. Akçakaya ve Ercek mahallelerine yakın ormanlık alanda etkili olan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle iki mahalle daha tahliye edildi.

Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevlerin, Yeniköy Termik Santrali’ne ulaşmaması için de tedbirler sıkılaştırılıyor. Santral önünde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA hazır bekletiliyor. Çok sayıda iş makinesinin giriş yaptığı santralin içinde de önlem alındı.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ de alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Buna göre hidrojen tankları planlı olarak boşaltılırken, içleri ise su ile dolduruldu. Santralin çevresinde koruma bandı oluşturuldu. Kömür stoku ağaçlık alandan olabildiğince uzağa nakledildi. Yanıcı nitelikli fuel-oil gibi ham maddeler ticari kaygı gözetmeksizin imha edildi ya da güvenli bölgelere taşındı. 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’den itibaren üretime ara verildi.