Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den Orman Yangını Açıklaması

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 223 orman yangınından 217'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, yangınlara 15 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 orman personeliyle müdahale edildiğini belirtti.
Karabük, Burdur ve Adana'daki yangınların söndürüldüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor'' dedi. Pakdemirli, '' Yangın şu anda uyuyor. Arazi sarp. Dört odağın etrafı çekildi, bir odağa karadan ulaşamıyoruz. Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı'' diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, Marmaris, Seydikemer ve Yılanlı'da yangınların söndürüldüğünü duyurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.