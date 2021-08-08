Komünist ülke Küba’da büyük değişim!

Küba yönetimi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasına izin veren bir yasayı onayladı. Karar, devlete ait şirketlerin norm olduğu komünist ülkede büyük bir değişim olarak yorumlandı.

Bu değişim, Fidel Castro'yu 1959'da iktidara getiren devrimden bu yana düzenlenen en büyük protesto gösterilerinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. Yeni kurallara göre, 100'e kadar çalışanı olan işletmelere izin verilecek.

Binlerce Kübalı, temel ihtiyaç maddelerindeki kıtlığın yanı sıra sivil özgürlükler üzerindeki kısıtlamalar ve yetkililerin son günlerde koronavirüs salgınını ele alma yönteminden dolayı sokaklara dökülmüştü.