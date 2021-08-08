Kahramankazan parklarında ücretsiz internet

Vatandaşlar parklarda ücretsiz internetin keyfini çıkarıyor. Kahramankazan Belediyesi, yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde serinlemek için park ve bahçeleri dolduran vatandaşlar için ücretsiz internet erişimi imkânı sağlıyor. Parklara akın eden vatandaşlar ücretsiz internetin keyfini çıkarıyor.
Kahramankazan Belediyesi, yaz sıcaklarını iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde ilçedeki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar için örnek bir uygulamaya imza atıyor. Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelere yerleştirdikleri teknik ekipmanlarla, buralara gelen vatandaşlara ücretsiz internet erişimi sunuyor. Park ve bahçelere gelen vatandaşlar şifrelerini kullanarak ücretsiz olarak internete bağlanabiliyor. Bu uygulama kapsamında ilçedeki park ve bahçelere gelen vatandaşlar ücretsiz internetin keyfini çıkarıyor.
Her şey vatandaşımızın konforu için
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, dijitalleşme çağında yaşadıklarını ifade ederek, ücretsiz internet hizmetini vatandaşlara sunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Oğuz, “Özellikle sıcak yaz günlerinde park ve bahçelere yoğun rağbet eden vatandaşlarımızdan olumlu anlamda güzel tepkiler alıyoruz. Buralara gelen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu aileler ve gençler oluşturuyor. Vatandaşlarımız park ve bahçelerimizde internetin keyfini çıkarmış oluyor. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve rahatı için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Parkları yoğun olarak kullanan vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor. Parklardaki banklarda internetten film izleyenler, oyun oynayanlar ve günlük işlerini yapanlar renkli görüntüler oluşturuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.