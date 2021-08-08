08 Ağu 2021 - 12:35- Gündem G: 08 Ağu 2021 - 12:36

MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi.  Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yönelik meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.

 

08 Ağu 2021 - 12:35 - Gündem

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