İşte orman yangınlarında son durum!

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Seydikemer, Yatağan'da yangınlara mücadele devam ederken bir haber de Dalaman'dan geldi. Yangının henüz tam olarak söndürülmediği noktalardan biri de Aydın'ın Çine ilçesi.

Türkiye’nin yaklaşık 12 gündür savaştığı alevler sonunda büyük ölçüde söndürüldü. Özellikle Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ormanları ve bazı yerleşim alanlarını küle çeviren orman yangınları kontrol altına alındı.

Haber Global'de yer alan habere göre, Muğla'da çıkan 5 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 39 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 300 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede gece de Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışma yürüttü.

Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı. Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor. Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 11 gündür devam eden yangının söndürülmesi için de çalışılıyor.

BİR HABER DE DALAN'DAN GELDİ

Dalaman Havaalanı yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Ekipler, yerleşime yakın alevleri büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor.

AYDIN: 6 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Yatağan ilçesinden Çine’nin Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve rüzgarın etkisiyle yeniden Yatağan ilçesine yönelen orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Sarp arazide devam eden yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi güçlükle sürüyor. Çalışmalara gönüllü vatandaşlarla Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Arama Servisi'nden 200 kişilik ekip de katkı sunuyor.

Bölgede 6 Ağustos Cuma günü öğleden sonra yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 500 hektar alan zarar görmüş, 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edilmişti.

ISPARTA: YANGININ ÇEVRESİ SARILDI

Isparta'nın Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde pazartesi günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 7 gündür helikopterler ve uçaklarla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale ediliyor. Dün akşam 15 dakika devam eden sağanağın da etkisiyle söndürme çalışmalarında büyük yol katedildi. Özellikle Çandır, Kızıllı ve Yıldız mahallelerinde yoğunlaşan alevler, bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyordu. Sağanak ile birlikte bu bölgelerde de yangının yayılım hızı düştü.

Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, “Özellikle Yazılı Kanyon etrafında bulunan tepelerde zaman zaman rüzgarın da etkisiyle parlamalar meydana geliyor. Ekiplerimiz yanan bölgenin çevresini sarmayı başardı. Şimdi ise yangın bölgesinde soğutma çalışmaları, helikopter ve söndürme araçlarıyla hem havadan hem karadan devam ediyor. En kısa sürede yangın tamamen söndürülmüş olacak" diye konuştu.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla bölgede bulunan çok sayıda itfaiye aracının Muğla'da halen devam eden yangın bölgesine sevk edildiği kaydedildi.