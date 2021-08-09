09 Ağu 2021 - 13:05- Gündem G: 09 Ağu 2021 - 13:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yangın Bölgesine AFAD’dan 400 Konteyner

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Antalya'daki yangınlara ilişkin toplam 34 milyon 596 bin liralık bir zarar tespiti yapıldığını kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların barınma ihtiyacı için AFAD'ın 400 geçici yaşam konteynerlerini bölgeye getirdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yangın Bölgesine AFAD’dan 400 Konteyner mask
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Antalya'da yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, yangından sonra yardımlar nasıl ulaştırılacak, bu zararlar nasıl karşılanacak bunun değerlendirmesini sürekli şekilde yaptıklarını anlattı.

Yangından etkilenen mahalle sayısının 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231 olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir. AFAD 400 geçici yaşam konteynerlerini bölgeye getirdi. Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu toplam 34 milyon 596 bin liralık bir zarar tespiti yapıldı. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, ödemeler devam ediyor. Önemli bir miktarı bugün işyeri sahiplerine ödemiş olacağız" diye konuştu.
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09 Ağu 2021 - 13:05 - Gündem

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