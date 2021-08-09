09 Ağu 2021 - 14:07- Gündem G: 09 Ağu 2021 - 14:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Üniversite Baraj Puanları Düşürülmeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk gençliğinin Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlâk kaleleri olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Üniversite Baraj Puanları Düşürülmeli mask
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerin önemli sorunlarından birisinin üniversite sınavı olduğuna vurgu yaparak, YKS'deki başarı düzeyinin de düştüğüne dikkati çekti.

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır" dedi.

Sonuçlara bakıldığında tedbir alınması gereken bir tabloyu çok net olarak görmenin mümkün olduğunu kaydeden Bahçeli, "Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür. Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500 bin gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500 bin civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir" diye konuştu.
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09 Ağu 2021 - 14:07 - Gündem

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