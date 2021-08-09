AK Parti: “Yangınla mücadele kadar fitne ateşiyle de mücadele ettik”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele sırasında siyasi tartışmanın yersiz ve ibretlik tablo olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Çelik, "Yangınların 256'sı kontrol altında, 4 yangına müdahale sürüyor" derken, yardımları dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür etti.

43 ilde çıkan 260 yangından 256'sının kontrol altında olduğunu kaydeden Çelik, "Her sene orman yangınlarıyla ilgili geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. Toplam 21 bin 90 personelle her sene bir hazırlık söz konusu" dedi.

"DEVLET, MİLLETİN DEVLETİDİR"

"Her vatandaşımız için 3 fidan dikerek 252 milyon fidanla bunu başlangıç olarak güçlü bir şekilde devam ettireceğiz" diyen Çelik, "Hepimizin arzu ettiği şey bu tabloyla hiç karşılaşmamaktı. Burada önceliğin muhakkak suretle yangının söndürülmesine verilmesi söz konusu. 300'e yakın yangın 12 gün içinde çıktı, bunların 16'sı büyük orman yangını. Maalesef siyaset kurumunun burada yangının sönmesi, vatandaşımızın yanında olma hassasiyeti gerekirken bazı siyasilerin fitne ateşi yakma çabasını gördük. Yangınla mücadele kadar fitne ateşi ile mücadele de burada devreye aldığımız bir konu oldu. Maalesef zor zamanlarda provokasyona karşı çok daha güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'mızda bir kere daha değerlendirilmiş oldu. Gönüllü giden vatandaşlarımızın tamamına şükranlarımızı sunarız. Devlet milletin devletidir" diye konuştu.

İBRETLİK TABLO ORTAYA KONULDU

Muhalefetin yangın söndürme çalışmaları sırasında siyasi tartışma içerisinde olmasını da eleştiren Ömer Çelik, "Yangını söndürürüz, söndükten sonra isterseniz basın toplantısı yaparsınız. Yangın devam ederken tüm gücümüzü vatandaşımızı korumaya yangını söndürmeye odaklandırmamız gerekirken kuvvetimizi bölen bu yaklaşımlar doğrusu ibretlik bir tablo ortaya koymuştur" dedi.