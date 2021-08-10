Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS’de ‘baraj puanı’ müjdesi

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2021-YKS) baraj puanının düşürülmesini ilişkin çalışma tamamlandı. 2021 YSK baraj puanı düştü: TYT 140, YDT ve AYT 170 olarak belirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YÖK, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır." açıklaması yaptı.
Erdoğan, açıklamasında, "Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.
Karara göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) için baraj puanı 140, Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı (YDT) içinse 170 olarak belirlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.