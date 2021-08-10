“İki doz aşılamada 30 milyona ulaştık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını, ilk doz aşısını yaptıranların sayısının da 42 milyonu geçtiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılanma ile ilgili son verileri paylaştı. İki doz aşı yaptıranlarının sayısının 30 milyona ulaştığını açıklayan Bakan Koca, ilk dozu olanların ikinciyi ertelememeleri gerektiğine dikkati çekti.

Bakan Koca paylaşımında, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" mesajı verdi.

Bu arada ilk doz aşısını yaptıranların sayısının da 42 milyonu geçtiğini belirterek, "18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım" çağrısında bulundu.