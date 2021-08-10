10 Ağu 2021 - 19:33- Gündem G: 10 Ağu 2021 - 19:34

“İki doz aşılamada 30 milyona ulaştık”

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını, ilk doz aşısını yaptıranların sayısının da 42 milyonu geçtiğini açıkladı.

“İki doz aşılamada 30 milyona ulaştık” mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını, ilk doz aşısını yaptıranların sayısının da 42 milyonu geçtiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılanma ile ilgili son verileri paylaştı. İki doz aşı yaptıranlarının sayısının 30 milyona ulaştığını açıklayan Bakan Koca, ilk dozu olanların ikinciyi ertelememeleri gerektiğine dikkati çekti.

Bakan Koca paylaşımında, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" mesajı verdi.

Bu arada ilk doz aşısını yaptıranların sayısının da 42 milyonu geçtiğini belirterek, "18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım" çağrısında bulundu.

10 Ağu 2021 - 19:33 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Genel Sağlık Sigortası Yapılandırmasında Başvuru Şartı Yok! Yapılandırmada İlk Taksit Ne Zaman? İşte Detaylar... mask
Genel Sağlık Sigortası Yapılandırmasında Başvuru Şartı Yok! Yapılandırmada İlk Taksit Ne Zaman? İşte Detaylar...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Üniversite Baraj Puanları Düşürülmeli mask
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Üniversite Baraj Puanları Düşürülmeli
Bankalarda İşlem Ücretlerinde Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı! mask
Bankalarda İşlem Ücretlerinde Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Muğla'da 5 Noktada Yangın Sürüyor mask
Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Muğla'da 5 Noktada Yangın Sürüyor
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Komünist ülke Küba’da büyük değişim! mask
Komünist ülke Küba’da büyük değişim!
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status