Başkan Köse: Mamak’ı Sahadan Yönetmeye Devam Edeceğiz

Belediye olarak esnafın her zaman destekçisi olacaklarını ve mahalleleri gezip, vatandaşlarla buluşarak, Mamak’ı sahadan yönetmeye devam edeceğini ifade eden Köse, işyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.
Çözümü yerinde üretiyoruz
Mamak yönetiminde vatandaşın söz sahibi olması noktasında esnaf ziyaretlerinin önemine vurgu yapan Başkan Köse, yerinde ve birlikte yönetim anlayışı ile çalıştıklarını belirterek,“Mamakı, Mamaklılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak ilçemizi mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini ve önerilerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.