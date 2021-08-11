11 Ağu 2021 - 16:22- Belediyeler G: 11 Ağu 2021 - 16:23

Kahramankazan Yassıören’de Doğalgaz İçin İlk Adım Atıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan’ın Yassıören Köyü’ne (Mahallesi) doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar düzenlenen törenle başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “İnşallah önümüzdeki süreçte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi.
Kahramankazan Yassıören’de Doğalgaz İçin İlk Adım Atıldı mask
+13
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan’ın Yassıören Mahallesi'nin doğalgazla buluşması için ilk adım atıldı. Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları düzenlenen törenle başladı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, belediye meclis üyeleri, Başkentgaz şirketi yetkilileri ile mahalle sakinleri katıldı. Törenin ardından mahalleye doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar başladı. Bu kapsamda ilk boru hat başlangıcında toprağa yatırıldı. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek, doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi. Oğuz programın ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak

Başkan Oğuz, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından, Yassıören Köyü’nün doğalgaza kavuşacağını belirterek, "Biz Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. İlçelerinde doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Oğuz, “İnşallah önümüzdeki süreçte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi.

Mahalle sakinleri de, emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmaların ardından doğalgaz kullanmaya başlayacakları için mutlu olduklarını ifade etti.

 

# Yassıören’de doğalgaz için ilk adım, Doğalgaz hattı için ilk boru, Tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak, doğalgaz hattı döşenmesi, doğalgaz hattı, , Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz

11 Ağu 2021 - 16:22 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kaymakam İzzettin Sevgili ve Başkan Demirel Okulların Eksiklerini Yerinde Tespit Ettiler mask
Kaymakam İzzettin Sevgili ve Başkan Demirel Okulların Eksiklerini Yerinde Tespit Ettiler
Ankara Keçiören ev sahipliği yaptı, Şampiyonlar belli oldu mask
Ankara Keçiören ev sahipliği yaptı, Şampiyonlar belli oldu
ASKİ, Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı İçin Altyapı Mesaisinde mask
ASKİ, Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı İçin Altyapı Mesaisinde
Ankara Çankaya'da Kent Merkezinde Tarım! Yeni Tarım Hobi Evi Nereye Yapılacak? İşte Detaylar... mask
Ankara Çankaya'da Kent Merkezinde Tarım! Yeni Tarım Hobi Evi Nereye Yapılacak? İşte Detaylar...
Pursaklar’da Sokaklar Tam Gaz Yenileniyor mask
Pursaklar’da Sokaklar Tam Gaz Yenileniyor
Başkan Köse: Mamak’ı Sahadan Yönetmeye Devam Edeceğiz mask
Başkan Köse: Mamak’ı Sahadan Yönetmeye Devam Edeceğiz
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status