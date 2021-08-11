Facebook, aşı karşıtı kampanya yapan yüzlerce hesabı sildi

Önde gelen sosyal medya platformlarından Facebook, aşı karşıtı yanlış bilgilerin yayılmaya çalışıldığı bir kampanyaya dahil olan yüzlerce hesabı kapattığını duyurdu.
Facebook, konuya ilişkin son raporunda, Rusya merkezli AdNow adlı bir şirkete ait influencer pazarlama ajansı Fazze'nin, söz konusu ağ ile bağlantılarının olduğunu söyledi. Kapatılan hesapların Hindistan, Latin Amerika ve ABD'yi hedeflediğini söyleyen şirket, bu hesapların ayrıca "influencer" olarak bilinen etki alanı yüksek, çok takipçili kullanıcılarla da işbirliği yapmaya çalıştığını belirtti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.