Facebook, aşı karşıtı kampanya yapan yüzlerce hesabı sildi

Önde gelen sosyal medya platformlarından Facebook, aşı karşıtı yanlış bilgilerin yayılmaya çalışıldığı bir kampanyaya dahil olan yüzlerce hesabı kapattığını duyurdu.

Facebook, konuya ilişkin son raporunda, Rusya merkezli AdNow adlı bir şirkete ait influencer pazarlama ajansı Fazze'nin, söz konusu ağ ile bağlantılarının olduğunu söyledi. Kapatılan hesapların Hindistan, Latin Amerika ve ABD'yi hedeflediğini söyleyen şirket, bu hesapların ayrıca "influencer" olarak bilinen etki alanı yüksek, çok takipçili kullanıcılarla da işbirliği yapmaya çalıştığını belirtti.