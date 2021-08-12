12 Ağu 2021 - 10:12- Belediyeler G: 12 Ağu 2021 - 10:13

Üniversite Kenti Ankara! Çankaya Belediyesi'nden Üniversitelilere Tercih Desteği

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençlere tercih danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor.   
Üniversite Kenti Ankara! Çankaya Belediyesi'nden Üniversitelilere Tercih Desteği mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde kurulan destek merkezine ilgi gösteren üniversite adayları, Karacan Akademi iş birliğinde yürütülen danışmanlık hizmetinden 20 Ağustos’a kadar yararlanabilecek.  

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak gençlere yol gösteren, üniversiteler ve bölümleri konusunda destek vermeye devam eden Çankaya Belediyesi, 20 Ağustos’a dek sürecek danışmanlık desteğini ücretsiz gerçekleştiriyor.  Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde kurulan danışmanlık merkezinde randevu alarak gelen öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilirken, Karacan Akademi bünyesinde uzman 5 rehber öğretmen öğrencilere doğru tercihin ipuçları konusunda yol gösteriyor.  Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde 20 Ağustos’a dek her gün 09.30-17.30 saatleri arasında verilen danışmanlık hizmeti ile gençler gelecekleri için en iyi tercihi uzman rehberler eşliğinde yapıyorlar. 

ÜNİVERSİTE KENTİ ANKARA  

Bir üniversite kenti olan Ankara’da gençlerin geleceklerini belirleme konusunda doğru tercih yapabilmeleri için destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercihin adresi Çankaya dedik. Ücretsiz olarak verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile umuyorum ki gençlerimiz istedikleri bölümlere girebilirler” diye konuştu.  

# Üniversitelilere Tercih Desteği, Üniversite Kenti, Çankaya Belediyesi, Tercih Danışmanlığı Hizmeti, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

12 Ağu 2021 - 10:12 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tokyo'da Paralimpik Oyunları'nın 21 sporcunun 5'i Yenimahalle'den mask
Tokyo'da Paralimpik Oyunları'nın 21 sporcunun 5'i Yenimahalle'den
Ankara'da Altındağlı Kadınlar Epoksi Alanında da Atağa Kalkıyor mask
Ankara'da Altındağlı Kadınlar Epoksi Alanında da Atağa Kalkıyor
Kahramankazan Yassıören’de Doğalgaz İçin İlk Adım Atıldı mask
Kahramankazan Yassıören’de Doğalgaz İçin İlk Adım Atıldı
Kaymakam İzzettin Sevgili ve Başkan Demirel Okulların Eksiklerini Yerinde Tespit Ettiler mask
Kaymakam İzzettin Sevgili ve Başkan Demirel Okulların Eksiklerini Yerinde Tespit Ettiler
Ankara Keçiören ev sahipliği yaptı, Şampiyonlar belli oldu mask
Ankara Keçiören ev sahipliği yaptı, Şampiyonlar belli oldu
ASKİ, Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı İçin Altyapı Mesaisinde mask
ASKİ, Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı İçin Altyapı Mesaisinde
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status