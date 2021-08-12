Üniversite Kenti Ankara! Çankaya Belediyesi'nden Üniversitelilere Tercih Desteği

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde kurulan destek merkezine ilgi gösteren üniversite adayları, Karacan Akademi iş birliğinde yürütülen danışmanlık hizmetinden 20 Ağustos’a kadar yararlanabilecek.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak gençlere yol gösteren, üniversiteler ve bölümleri konusunda destek vermeye devam eden Çankaya Belediyesi, 20 Ağustos’a dek sürecek danışmanlık desteğini ücretsiz gerçekleştiriyor. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde kurulan danışmanlık merkezinde randevu alarak gelen öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilirken, Karacan Akademi bünyesinde uzman 5 rehber öğretmen öğrencilere doğru tercihin ipuçları konusunda yol gösteriyor. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde 20 Ağustos’a dek her gün 09.30-17.30 saatleri arasında verilen danışmanlık hizmeti ile gençler gelecekleri için en iyi tercihi uzman rehberler eşliğinde yapıyorlar.
ÜNİVERSİTE KENTİ ANKARA
Bir üniversite kenti olan Ankara’da gençlerin geleceklerini belirleme konusunda doğru tercih yapabilmeleri için destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercihin adresi Çankaya dedik. Ücretsiz olarak verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile umuyorum ki gençlerimiz istedikleri bölümlere girebilirler” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.