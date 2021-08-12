Ankara Altındağ'da Yaşanan Olaylarla İlgili 76 Kişi Yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre vatandaşlarımızı provoke eden, sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunan, bölgedeki olaylara karışan 76 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmasını istedi.