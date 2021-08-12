12 Ağu 2021 - 14:34- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 14:35

KESK’ten Memur Zammı Teklifine Tepki! TİS ve Zam Oranı Değerlendirildi

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Hükümetin memur zammı için ilk teklifini açıklaması sonrasında ilk tepki KESK'ten geldi.
KESK’ten Memur Zammı Teklifine Tepki! TİS ve Zam Oranı Değerlendirildi mask
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) teklife tepki gösterdi. Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TİS ve zam oranını değerlendirdi.

Bu teklif kabul edilemeyeceğini belirten KESK, "Gerçek enflasyonun yüzde 45'leri bulduğu bir dönemde bu teklif pazarlık konusu dahi olamaz" açıklamasında bulundu. Cumhur ittifakının sendikal alana teşmil ettiğini öne süren KESK, kirli pazarlıklara alet olmayacaklarını belirtilirken, "Ortak teklif" adı altında yapılan iktidara yönelik kamu emekçilerinin tepkilerine set çekmek, azaltmaktır" yorumunda bulundu.

Hatırlanacağı gibi, Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6 zam ve enflasyon farkları teklif etmişti.
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12 Ağu 2021 - 14:34 - Gündem

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