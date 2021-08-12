KESK’ten Memur Zammı Teklifine Tepki! TİS ve Zam Oranı Değerlendirildi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) teklife tepki gösterdi. Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TİS ve zam oranını değerlendirdi.
Bu teklif kabul edilemeyeceğini belirten KESK, "Gerçek enflasyonun yüzde 45'leri bulduğu bir dönemde bu teklif pazarlık konusu dahi olamaz" açıklamasında bulundu. Cumhur ittifakının sendikal alana teşmil ettiğini öne süren KESK, kirli pazarlıklara alet olmayacaklarını belirtilirken, "Ortak teklif" adı altında yapılan iktidara yönelik kamu emekçilerinin tepkilerine set çekmek, azaltmaktır" yorumunda bulundu.
Hatırlanacağı gibi, Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6 zam ve enflasyon farkları teklif etmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.