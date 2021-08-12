Başkan Demirel Yerel Gazetecilere Türk Tarih Müzesi'ni Gezdirdi

Demirel, müzenin 60 bin metre kare alan üzerine inşa edildiğini ve 6 bin metre karelik kapalı müze alanının olduğunu ifade ederek, "Müzemizi, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere insanımızın şanlı tarihimizi doğru kaynağından, gezerek, görerek, dinleyerek hissederek öğrenmeleri amacıyla inşa ettik. Tarihimizi heykel, resim ve kompozisyonlarla anlattığımız ve içerisinde; 206 heykel, 7 kompozisyon, 8 Türk yazıtı replikası, 4 dev panoramik resim, 3 Frig kabartması, 45 bin 000 kitaplık kütüphane, 650 kişilik çok amaçlı salon, 1500 kişilik amfi tiyatro, 120 metrekarelik Türk otağı yer almaktadır." dedi.

Müzede sergilenen tüm heykellerin Etimesgut Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi’nde Türk ve yabancı sanatçılar tarafından yapıldığını kaydeden Demirel, " Sanatçı, tarihçi akademisyen, araştırmacılardan oluşan bilim danışma kurulunun görüş, öneri ve katkılarıyla proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: " Biz ülkemizi, milletimizi, insanımızı seviyoruz. Sevdiğimiz ülkemize ve insanımıza her alanda hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda yaptığımız hizmet ve yatırımlarla ilçemizi ülkemizin en çağdaş ilçelerinden biri haline getirdik. Yapısal projelerimizin yanı sıra bize ait olan, bizi biz yapan tarihi ve kültürel ortak değerlerimize de sahip çıkıyoruz. Birliğimizin yolunun ortak değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü yaşamaktan, yaşatmaktan ve en doğru şekliyle gelecek nesillere aktarmaktan geçtiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Bunu kendimize misyon ediniyoruz. Anadolu ve büyük Türk dünyasını kültür ve sanatlarıyla buluşturduğumuz, Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali, Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu gibi birçok kültürel hizmet bunun en güzel örnekleridir. İşte Türk Tarih Müzesi ve Parkı da üstlendiğimiz misyonun bir ürünüdür, Büyük Türk milletine, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, gençlerimize, 7'den 77'e tüm insanımıza en güzel, en anlamlı hediyemizdir".

Demirel, Yaşar Zeynalov’un Ergenekon, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un fethi ve Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik resimleri önünde gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.