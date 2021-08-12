12 Ağu 2021 - 15:59- Gündem G: 12 Ağu 2021 - 16:00

Milli Savunma Bakanlığı: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

12 Ağu 2021 - 15:59 - Gündem

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