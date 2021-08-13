Ankara Mamak Belediyesi'nden Kastamonu’ya Yardım Eli

Elazığ ve İzmir depremlerine ikram araçlarını, Antalya Manavgat yangınına araç ve ekibini gönderen Mamak Belediyesi, sel felaketinin ardından Kastamonu'ya da yardım eli uzattı. Felaketinin ardından, bölgede bulunan ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla, 13 kişiden oluşan Mamak Arama Kurtarma Timi, 4*4 Ranger araç, 1 adet Mercedes sprinter minibüs, 1 adet çorba ikram aracı, 1 adet mobil yemek aracı, 1 adet kepçe, 1 adet tır, 1 adet operatör, 2 tır şoförü ve 4 ikram araçları personelini bölgeye sevk etti.

Her türlü yardıma hazırız

Mamak Belediyesi olarak bölgedeki yaraların sarılması için her türlü katkıya hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekiplerimiz bölgeye ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun inşallah” dedi.