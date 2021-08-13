Ankara Mamak Belediyesi'nden Kastamonu’ya Yardım Eli

Elazığ ve İzmir depremlerine ikram araçlarını, Antalya Manavgat yangınına araç ve ekibini gönderen Mamak Belediyesi, sel felaketinin ardından Kastamonu'ya da yardım eli uzattı. Felaketinin ardından, bölgede bulunan ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla, 13 kişiden oluşan Mamak Arama Kurtarma Timi, 4*4 Ranger araç, 1 adet Mercedes sprinter minibüs, 1 adet çorba ikram aracı, 1 adet mobil yemek aracı, 1 adet kepçe, 1 adet tır, 1 adet operatör, 2 tır şoförü ve 4 ikram araçları personelini bölgeye sevk etti.
Her türlü yardıma hazırız
Mamak Belediyesi olarak bölgedeki yaraların sarılması için her türlü katkıya hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekiplerimiz bölgeye ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun inşallah” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.