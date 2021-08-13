Cumhurbaşkanı Erdoğan Felaketin Yaşandığı Bölgeye Gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ın bugün öğle saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gideceği öğrenildi.
Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.