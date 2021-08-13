Cumhurbaşkanı Erdoğan Felaketin Yaşandığı Bölgeye Gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ın bugün öğle saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gideceği öğrenildi.

Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.