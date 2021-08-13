13 Ağu 2021 - 13:21- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 13:22

Bakan Koca: Isparta ile Birlikte Düşük Riskli il Sayısı 22’ye Yükseldi!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'nın da mavi kategoriye geçtiğini belirterek, düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini duyururken, 'çok yüksek risk'in olduğu Siirt ve Iğdır'ın ise 'yüksek risk' seviyesine indiğini açıkladı.
Bakan Koca: Isparta ile Birlikte Düşük Riskli il Sayısı 22’ye Yükseldi! mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen illere ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Isparta'nın mavi kategoriye geçen yeni il olduğunun altını çizerken, ilk doz aşılanma oranının yüzde 75'in üzerinde olduğunu, Isparta ile birlikte düşük riskli il sayısının 22'ye çıktığını duyurdu.

Bakan Koca, yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesindeki Siirt ve Iğdır'ın ise yüksek risk seviyesine inerek turuncu iller arasına geçtiğini paylaştı. Bakan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65’in üstüne çıkan Malatya'nın ise, COVID-19 Risk Haritasındaki renginin Sarı olduğunu kaydetti.
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13 Ağu 2021 - 13:21 - Gündem

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