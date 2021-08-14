Ankara Çankaya’nın Simgesi Kuğulupark'a Yaz Bakımı

Çankaya’nın simgesi Kuğulupark’ın kuğuları, kazları ve ördekleri sağlık kontrolünden geçirildi.
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin veterinerleri, Çankaya’nın simge parklarından Kuğulupark’taki kanatlı hayvanların sağlık kontrollerini yaptı. Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramasını yapan veterinerler, sürü hareketleri, tüy temizlikleri, gaga, göz, ayak ve kanat kontrollerini gerçekleştirdi. Halkın sık sık ziyaret ettiği ve yakın temasta bulunduğu kuğuların bakımına özel önem veren veterinerler, kuğulara koruyucu ilaç uyguladı.
Haftalık olarak temizlenen havuzda yaşamlarını sürdüren kanatlı hayvanlar, Kuğulupark’ı ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.