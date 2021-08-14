14 Ağu 2021 - 10:19- Belediyeler G: 14 Ağu 2021 - 10:20

Ankara Çankaya’nın Simgesi Kuğulupark'a Yaz Bakımı

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Çankaya’nın simgesi Kuğulupark’ın kuğuları, kazları ve ördekleri sağlık kontrolünden geçirildi.  Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramasını yapan Çankaya Belediyesi veterinerleri, halkın sık ziyaret ettiği ve yakın temasta bulunduğu hayvanları, özellikle de kuğuları muayene etti. 
Ankara Çankaya’nın Simgesi Kuğulupark'a Yaz Bakımı mask
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Çankaya’nın simgesi Kuğulupark’ın kuğuları, kazları ve ördekleri sağlık kontrolünden geçirildi.  

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin veterinerleri, Çankaya’nın simge parklarından Kuğulupark’taki kanatlı hayvanların sağlık kontrollerini yaptı. Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramasını yapan veterinerler, sürü hareketleri, tüy temizlikleri, gaga, göz, ayak ve kanat kontrollerini gerçekleştirdi. Halkın sık sık ziyaret ettiği ve yakın temasta bulunduğu kuğuların bakımına özel önem veren veterinerler, kuğulara koruyucu ilaç uyguladı.

Haftalık olarak temizlenen havuzda yaşamlarını sürdüren kanatlı hayvanlar, Kuğulupark’ı ziyaret eden vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.
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14 Ağu 2021 - 10:19 - Belediyeler

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