Yavuz Sondaj Gemisi Kule Sökümü İçin Haydarpaşa’da!

Karadeniz’e açılacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemlerinin yapılması için Haydarpaşa Limanı'na bağlandı.

51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi Yavuz, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KURTARMA 7, 8, 11 ve 12 adlı römorkörler eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.