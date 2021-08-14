14 Ağu 2021 - 16:17- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 16:18

Yavuz Sondaj Gemisi Kule Sökümü İçin Haydarpaşa’da!

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Yavuz sondaj gemisininin kule sökümü için 4 romörkörle Haydarpaşa Limanı’na emniyetle yanaştırıldığını duyurdu.
Yavuz Sondaj Gemisi Kule Sökümü İçin Haydarpaşa’da! mask
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Karadeniz’e açılacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemlerinin yapılması için Haydarpaşa Limanı'na bağlandı.

51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi Yavuz, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KURTARMA 7, 8, 11 ve 12 adlı römorkörler eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
# Yavuz sondaj gemisi, Haydarpaşa, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, v, Haydarpaşa Limanı

14 Ağu 2021 - 16:17 - Gündem

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