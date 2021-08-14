Rusya’dan Kiralanan Yangın Söndürme Uçağı Kahramanmaraş’ta Düştü!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bu arada NTV İzmir Bölge Temsilcisi Merih Ak, Kahramanmaraş Kısık bölgesindeki orman yangında su attıktan sonra yükselemeyen BE 200 tipi Rusya’dan kiralanan uçak düştüğünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Uçakta bulunan 7 kişiden kurtulan yok. Uçak Köyceğiz’deki çalışmalara da katılmıştı" notunu yayınladı.