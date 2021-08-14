14 Ağu 2021 - 22:11- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 22:12

Haiti’deki 7,2 depremde can kayıpları var!

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Karayip ülkesi Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hasar görmüş ve yıkılmış binalar olduğu gözlenirken, yetkililer can kaybının yaşandığını aktardı.

Haiti’deki 7,2 depremde can kayıpları var! mask
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Karayip ülkesi Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hasar görmüş ve yıkılmış binalar olduğu gözlenirken, yetkililer can kaybının yaşandığını aktardı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

Yetkililer can kaybı yaşandığını aktarırken ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Haiti, 2010'da 200 bini aşkın kişinin öldüğü ve ülkenin alt yapısının büyük oranda zarar gördüğü depremin yaralarını yıllar boyunca saramamıştı.

 

14 Ağu 2021 - 22:11 - Gündem

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