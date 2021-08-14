14 Ağu 2021 - 22:12- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 22:13

Rus yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı. Uçak mürettebatında bulunan 5 Rus, 3 Türk görevli hayatını kaybetti.

Rus yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı. Uçak mürettebatında bulunan 5 Rus, 3 Türk görevli hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesine bağlı Bertiz Mahallesinde çıkan yangınına müdahele sırasında yangın söndürme uçağı Engizek Dağı civarında düştü.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın Beriev-200 tipli yangın söndürme uçağı Kısıklı mevkiinde irtibatı kesildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı da, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağı destek için bölgeye gönderdiğini duyurdu.

Bu arada NTV İzmir Bölge Temsilcisi Merih Ak, Kahramanmaraş Kısık bölgesindeki orman yangında su attıktan sonra yükselemeyen BE 200 tipi Rusya’dan kiralanan uçak düştüğünü sosyal medya hesabından duyurarak, uçağın Muğla Köyceğiz’deki çalışmalara da katıldığını anımsatarak, Otmanlar Köyü yakınlarındaki yangına müdahalede çektiği görüntüyü paylaştı.

 

14 Ağu 2021 - 22:12 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Haiti’deki 7,2 depremde can kayıpları var! mask
Haiti’deki 7,2 depremde can kayıpları var!
Rusya’dan Kiralanan Yangın Söndürme Uçağı Kahramanmaraş’ta Düştü! mask
Rusya’dan Kiralanan Yangın Söndürme Uçağı Kahramanmaraş’ta Düştü!
Almanya, Türkiye’yi ‘Yüksek Riskli’ Buldu! İşte Yüksek Riskli Bölgeler... mask
Almanya, Türkiye’yi ‘Yüksek Riskli’ Buldu! İşte Yüksek Riskli Bölgeler...
Yavuz Sondaj Gemisi Kule Sökümü İçin Haydarpaşa’da! mask
Yavuz Sondaj Gemisi Kule Sökümü İçin Haydarpaşa’da!
Alev Savaşçıları Muğla’dan Alkışlarla Uğurlandı! Alev Savaşçıları Memleketlerine Dönmek İçin Yola Çıktı mask
Alev Savaşçıları Muğla’dan Alkışlarla Uğurlandı! Alev Savaşçıları Memleketlerine Dönmek İçin Yola Çıktı
Araçlarda ÖTV’ye Esas Matrah Limitleri Değişti! ÖTV'de Esas Olan Matrah Sınırları Ne Oldu? mask
Araçlarda ÖTV’ye Esas Matrah Limitleri Değişti! ÖTV'de Esas Olan Matrah Sınırları Ne Oldu?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status