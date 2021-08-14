Rus yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü!

Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı. Uçak mürettebatında bulunan 5 Rus, 3 Türk görevli hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesine bağlı Bertiz Mahallesinde çıkan yangınına müdahele sırasında yangın söndürme uçağı Engizek Dağı civarında düştü.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın Beriev-200 tipli yangın söndürme uçağı Kısıklı mevkiinde irtibatı kesildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı da, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağı destek için bölgeye gönderdiğini duyurdu.

Bu arada NTV İzmir Bölge Temsilcisi Merih Ak, Kahramanmaraş Kısık bölgesindeki orman yangında su attıktan sonra yükselemeyen BE 200 tipi Rusya’dan kiralanan uçak düştüğünü sosyal medya hesabından duyurarak, uçağın Muğla Köyceğiz’deki çalışmalara da katıldığını anımsatarak, Otmanlar Köyü yakınlarındaki yangına müdahalede çektiği görüntüyü paylaştı.