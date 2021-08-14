14 Ağu 2021 - 22:14- Gündem G: 14 Ağu 2021 - 22:15

Koronavirüste FLAŞ ‘ilk vaka’ iddiası!

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Koronavirüsü ilk kapan ve pandeminin yayılmasına neden olan kişinin yarasa örnekleri toplayan Çinli bir bilim insanı olabileceği iddia edildi. (Euronews)

Koronavirüste FLAŞ ‘ilk vaka’ iddiası! mask
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Koronavirüsü ilk kapan ve pandeminin yayılmasına neden olan kişinin yarasa örnekleri toplayan Çinli bir bilim insanı olabileceği iddia edildi. (Euronews) Dünya Sağlık Örgütü'nünün Covid-19'un kökenini araştırması için gönderdiği heyetin başındaki isim olan Dr. Peter Ben Embarek, olasılığı yüksek hipotezlerden birinin bir laboratuvar çalışanının saha çalışması sırasında virüse maruz kalmış olabileceği olduğunu belirtti.

Danimarka merkezli TV2 televizyonunda yayınlanan bir belgeselde Embarek, Çinli otoritelerle sorun yaşamamak için DSÖ heyetinin resmi raporda laboratuvar sızıntısını "ihtimal dışı" olarak tanımlamak zorunda kaldığını açıkladı.

Embarek, ekibin Çinlilerle bir çıkmaza girdiğini ve Pekin'in laboratuvar sızıntısı ihtimalini sadece konunun daha fazla araştırılmasına yönelik tavsiyede bulunulmaması halinde sonuç raporuna girmesine izin vereceğini söylediğini aktardı.

Embarek "Muhatabım bu senaryoyu rapora özel inceleme tavsiyesinde bulunmadığı takdirde eklemeyi kabul etti. Konuyu daha fazla uzatmamızı istedi," ifadelerini kullandı.

Fakat Embarek, virüsün bir laboratuvar çalışanına sahada bulaşmış olabilmesini ihtimal dahilinde gördüklerini vurguladı.

Çin'e baskı artıyor

Laboratuvardaki çalışmaların belgelerine erişim sağlaması ve derin bir soruşturmaya izin vermesi için Çin üzerindeki baskı giderek artıyor.

Son dakika… Çarpıcı 'ilk vaka' iddiası: Yarasa örnekleri toplayan bilim insanıAmerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından istihbarat birimlerine verilen laboratuvar sızıntısını araştırma talimatı üzerine hazırlanan raporun ağustos sonunda tamamlanması bekleniyor. DSÖ'nün yeni bir inceleme çağrısına ise Pekin yönetimi olumsuz cevap verdi.

14 Ağu 2021 - 22:14 - Gündem

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