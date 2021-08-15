15 Ağu 2021 - 22:39- Gündem G: 15 Ağu 2021 - 22:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Afganistan’ açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Afganistan’ açıklaması mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’da yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunurken, “Son günlerde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın ve istikrarın gelebilmesi için Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Yeni bir göç dalgası ve çatışmaların şiddetlenmesi karşısında bu şekilde ancak mücadele edilebilir. Artan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu engellemek için de Pakistan'la işbirliğini artırarak sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Erdoğan şu açıklamalarda bulundu: “ Pakistan ile işbirliğimizi artırmalıyız. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Burada barış ve istikrarın sağlanması, korunması için Pakistan'a hayati görevler düşüyor.

Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz."

15 Ağu 2021 - 22:39 - Gündem

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