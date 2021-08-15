15 Ağu 2021 - 22:41- Gündem

YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğü açıkladı. Konuya ilişkin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yazılı bir açıklamada bulundu. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin yüz yüze başlaması planlanıyor.