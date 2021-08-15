Ankara Merkezli YHT seferleri artırılıyor

Yüksek Hızlı Tren seferleri artırılıyor. Yarında itibaren YHT'ler, Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya-Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında günlük 6 sefer gerçekleştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) sefer sayıları, 16 Ağustos Pazartesi’nden itibaren 36’den 40'a yükseltilecek.

Gelen yolcu talepleri doğrultusunda Konya-İstanbul, Ankara-İstanbul hatlarındaki YHT sefer sayısı karşılıklı olarak artırıldı.

Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir-Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günlük toplam 36 sefer gerçekleştiren YHT'lerin sefer sayısı yarın itibariyle 40'a yükseltilecek. Yeni düzenlemeyle, YHT'ler Ankara-İstanbul hattında 16, Ankara-Konya hattında 10, Konya-Eskişehir hattında 8, Ankara-Eskişehir hattında 6 olmak üzere günlük 40 sefer gerçekleştirecek.

YHT'ler, Ankara-İstanbul hattında ilk seferlerini "Ekspres YHT" olarak yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar 58 milyon yolcu taşıyan YHT'ler, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da da Başkentray'a geçiş imkanı sunması sayesinde yolcuların şehir içine kolaylıkla ulaşmalarını da sağlıyor.