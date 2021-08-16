16 Ağu 2021 - 11:14- Belediyeler G: 16 Ağu 2021 - 11:15

Yenimahalle'nin Şampiyonlarından Başkan Yaşar'a Ziyaret

ABONE OL Google News Sayfamız

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye ve Büyükler Wushu Şampiyonası’na katılarak 7 madalya ile dönen Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü oyuncularını makamında ağırladı.
Yenimahalle'nin Şampiyonlarından Başkan Yaşar'a Ziyaret mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

4-14 Temmuz tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen, bin 500’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya katılarak 1 gümüş, 6 bronz madalya kazanan sporcuları tebrik eden Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de spora ve sporcuya tam destek veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana spora yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz” dedi.

Gençlere sonuna kadar güveniyorum

Yenimahalle’de gençlerin spora ilgi duymalarını sağlamak adına ilçenin dört bir yanında spor merkezleri açıldığını belirten Yaşar “İlçemizde gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak spor branşlarına yönelmeleri için belediye olarak elimizden gelen tüm yatırımı yapıyoruz. Yenimahalle, sporun ve sanatın ilçesidir. İlçenin dört bir yanına konumlandırdığımız spor merkezlerine halkımız büyük ilgi gösteriyor. Pandemi süreci nedeniyle kapalı olan spor salonlarımızı ve yüzme havuzlarımızı tekrar faaliyete geçirdik. Gençlerimize sonuna kadar güveniyorum. Yıl boyunca büyük emek harcayarak sporcularımızın yetişmesine katkı sunan antrenörlerimize ve Yenimahalle’nin ismini dünyaya duyuran sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çelikten “Balkan Şampiyonası’ndan madalya ile döneceğiz”

Başkan Yaşar’a verdiği destekten ötürü teşekkür eden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü  Kick Boks, Muay Thai ve Wushu antrenörü Faruk Çelikten “Sporcularımızla birlikte özellikle pandemi sürecini yoğun bir çalışma temposu ile geçirdik. Yenimahalle’nin ismini ulusal ve uluslararası turnuvalarda gururla taşımak, başarı kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sporcularımız, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda ilçenin başarısı için ter dökecek. Hedefimiz şampiyonadan madalya ile dönmek. Bu süreçte bize olan desteğini esirgemeyen Fethi Başkan’a şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

# Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yenimahalle belediyesi, Yenimahalle'nin Şampiyonları, Türkiye ve Büyükler Wushu Şampiyonası, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları

16 Ağu 2021 - 11:14 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yenimahalle'nin Şampiyonlarından Başkan Yaşar'a Ziyaret mask
Yenimahalle'nin Şampiyonlarından Başkan Yaşar'a Ziyaret
Türkiye Basketbol Ligi’nde Mamak’tan Potaya 13 Takviye mask
Türkiye Basketbol Ligi’nde Mamak’tan Potaya 13 Takviye
Sincan Belediyesi Destek Ekipleri Kastamonu’da Çalışmalara Başladı! mask
Sincan Belediyesi Destek Ekipleri Kastamonu’da Çalışmalara Başladı!
Başkan Demirbaş İlçede Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi! mask
Başkan Demirbaş İlçede Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi!
A Milli Kadın Kriket Takımı, T20 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Öncesi Ankara Çubuk'ta Kampa Girdi! mask
A Milli Kadın Kriket Takımı, T20 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Öncesi Ankara Çubuk'ta Kampa Girdi!
Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası Başladı! mask
Çubuk Belediyesi 6. Ulusal Açık Satranç Turnuvası Başladı!
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status