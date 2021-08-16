Yenimahalle'nin Şampiyonlarından Başkan Yaşar'a Ziyaret

4-14 Temmuz tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen, bin 500’ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya katılarak 1 gümüş, 6 bronz madalya kazanan sporcuları tebrik eden Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de spora ve sporcuya tam destek veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana spora yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz” dedi.

Gençlere sonuna kadar güveniyorum

Yenimahalle’de gençlerin spora ilgi duymalarını sağlamak adına ilçenin dört bir yanında spor merkezleri açıldığını belirten Yaşar “İlçemizde gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak spor branşlarına yönelmeleri için belediye olarak elimizden gelen tüm yatırımı yapıyoruz. Yenimahalle, sporun ve sanatın ilçesidir. İlçenin dört bir yanına konumlandırdığımız spor merkezlerine halkımız büyük ilgi gösteriyor. Pandemi süreci nedeniyle kapalı olan spor salonlarımızı ve yüzme havuzlarımızı tekrar faaliyete geçirdik. Gençlerimize sonuna kadar güveniyorum. Yıl boyunca büyük emek harcayarak sporcularımızın yetişmesine katkı sunan antrenörlerimize ve Yenimahalle’nin ismini dünyaya duyuran sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çelikten “Balkan Şampiyonası’ndan madalya ile döneceğiz”

Başkan Yaşar’a verdiği destekten ötürü teşekkür eden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks, Muay Thai ve Wushu antrenörü Faruk Çelikten “Sporcularımızla birlikte özellikle pandemi sürecini yoğun bir çalışma temposu ile geçirdik. Yenimahalle’nin ismini ulusal ve uluslararası turnuvalarda gururla taşımak, başarı kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sporcularımız, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda ilçenin başarısı için ter dökecek. Hedefimiz şampiyonadan madalya ile dönmek. Bu süreçte bize olan desteğini esirgemeyen Fethi Başkan’a şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.