Çankaya Belediyesi Yaz Aylarıyla Birlikte Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi

Pandemi sürecinde belediye gelirlerinin düşmesine rağmen halka hizmet etmeye devam eden Çankaya Belediyesi, program dahilinde ihtiyaç duyulan sokakları asfaltlıyor.
Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi olan Çankaya’da asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışan Çankaya Belediyesi, kendi işçisiyle ürettiği asfaltı 1 milyon Çankayalının hizmetine sunuyor.
Program dahilinde asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi bu sene belirlediği 150 bin ton asfaltı sokak ve caddelere sermek için yoğun bir çaba gösteriyor. Belediye ekipleri, alt yapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle kazılan sokaklara da çalışma tamamlanınca asfalt atıyor.
AMACIMIZ ÇANKAYALILARI MUTLU GÖRMEK
Görevinde ikinci dönemini sürdüren ve ilçenin çehresini değiştirerek yeni yatırımlara imza atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Benim ve çalışma arkadaşlarımın en büyük amacı Çankayalıların mutlu olduğunu görmektir ve bunun için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.