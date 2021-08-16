16 Ağu 2021 - 11:59- Belediyeler G: 16 Ağu 2021 - 12:00

Çankaya Belediyesi Yaz Aylarıyla Birlikte Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi

ABONE OL Google News Sayfamız

Asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana yoğun mesai yapan Çankaya Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Çankaya Belediyesi Yaz Aylarıyla Birlikte Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pandemi sürecinde belediye gelirlerinin düşmesine rağmen halka hizmet etmeye devam eden Çankaya Belediyesi, program dahilinde ihtiyaç duyulan sokakları asfaltlıyor.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi olan Çankaya’da asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışan Çankaya Belediyesi, kendi işçisiyle ürettiği asfaltı 1 milyon Çankayalının hizmetine sunuyor.

Program dahilinde asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi bu sene belirlediği 150 bin ton asfaltı sokak ve caddelere sermek için yoğun bir çaba gösteriyor. Belediye ekipleri, alt yapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle kazılan sokaklara da çalışma tamamlanınca asfalt atıyor. 

AMACIMIZ ÇANKAYALILARI MUTLU GÖRMEK

Görevinde ikinci dönemini sürdüren ve ilçenin çehresini değiştirerek yeni yatırımlara imza atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Benim ve çalışma arkadaşlarımın en büyük amacı Çankayalıların mutlu olduğunu görmektir ve bunun için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz” diye konuştu.
# Çankaya Belediyesi, Çankaya'da Asfalt Çalışmaları, Asfalt Çalışmaları, Asfalt sezonu, Asfalt sezonu yoğun mesai, Çankaya Belediyesi asfalt sezonu

16 Ağu 2021 - 11:59 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
 ABB TV'de Canlı Yayında Kırım Rekorları: Samsun Yolu’nda 3 Noktada Katlı Kavşak Projesi Başlıyor mask
 ABB TV'de Canlı Yayında Kırım Rekorları: Samsun Yolu’nda 3 Noktada Katlı Kavşak Projesi Başlıyor
Keçiören Belediyesi Ekiplerinden Bozkurt’ta Hummalı Çalışma mask
Keçiören Belediyesi Ekiplerinden Bozkurt’ta Hummalı Çalışma
Pursaklar'dan Bir Yardım Eli de Kastamonu'ya! Bozkurt İlçesine Mobil Aşevi ve İş Makineleri Sevk Edildi mask
Pursaklar'dan Bir Yardım Eli de Kastamonu'ya! Bozkurt İlçesine Mobil Aşevi ve İş Makineleri Sevk Edildi
Keçiören’e 2 Yılda 50 Yeni Park İnşa Edildi! Atıl Alanlar Parka Dönüşüyor mask
Keçiören’e 2 Yılda 50 Yeni Park İnşa Edildi! Atıl Alanlar Parka Dönüşüyor
Yenimahalle'nin Şampiyonlarından Başkan Yaşar'a Ziyaret mask
Yenimahalle'nin Şampiyonlarından Başkan Yaşar'a Ziyaret
Türkiye Basketbol Ligi’nde Mamak’tan Potaya 13 Takviye mask
Türkiye Basketbol Ligi’nde Mamak’tan Potaya 13 Takviye
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status