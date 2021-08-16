16 Ağu 2021 - 16:57- Gündem G: 16 Ağu 2021 - 16:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeşil Ekonomi İçin İlave Tedbirleri Hayata Geçireceğiz”

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeşil Ekonomi İçin İlave Tedbirleri Hayata Geçireceğiz” mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu"

(ASO 2. OSB'de) Toplam 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu.

Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını daha yükseğe taşımaktadır. Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır.

"İkinci çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacağız"

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyümeyi yakaladık, inşallah ikinci çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacağız. Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine, burayı ziyarete davet ediyorum.

Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor. Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor.

İnşallah 2021 yılını temel göstergelerin tamamında tahminlerin de ötesine geçen başarı grafiğiyle taçlandıracağımıza inanıyorum.

"Yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz"

Çevreye zarar veren her teknoloji hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir.

Büyük yangınların çıkışını tetikleyen karbon salınımını azaltma noktasında herkese düşen görevler bulunuyor. Sanayimiz başta olmak üzere tüm ekonomimizin yeşile ve çevreye saygı çerçevesinde olması şarttır. Dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil büyüme gibi konulara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz. İmalatta güçlü bir dijital ekosistem ulaşabilmek için KOBİ’lerin dijitalleşmesine 1 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz.

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16 Ağu 2021 - 16:57 - Gündem

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