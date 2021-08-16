Milli Savunma Bakanlığında Afganistan Toplantısı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, devam eden faaliyetlerin değerlendirildiği video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.



Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilginin verildiği toplantıda konuşan Bakan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.



Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.