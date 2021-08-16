16 Ağu 2021 - 17:05- Dünya G: 16 Ağu 2021 - 17:06

Milli Savunma Bakanlığında Afganistan Toplantısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da katıldığı videokonferans toplantısı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığında Afganistan Toplantısı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, devam eden faaliyetlerin değerlendirildiği video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
 
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilginin verildiği toplantıda konuşan Bakan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.
 
Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.
# Afganistan Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı

16 Ağu 2021 - 17:05 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Almanya, Türkiye’yi ‘Yüksek Riskli’ Buldu! İşte Yüksek Riskli Bölgeler... mask
Almanya, Türkiye’yi ‘Yüksek Riskli’ Buldu! İşte Yüksek Riskli Bölgeler...
Taliban, Logar’ı da Aldı! Taliban, Son 8 Günde 15 Vilayet Merkezini Ele Geçirdi mask
Taliban, Logar’ı da Aldı! Taliban, Son 8 Günde 15 Vilayet Merkezini Ele Geçirdi
Çin’den DSÖ’nün Çağrısına Ret! DSÖ:Daha Fazla Veriye İhtiyaç Var mask
Çin’den DSÖ’nün Çağrısına Ret! DSÖ:Daha Fazla Veriye İhtiyaç Var
Sudan’dan Türkiye’ye 100 Bin Hektarlık Tarım Arazisi! İşte Detaylar... mask
Sudan’dan Türkiye’ye 100 Bin Hektarlık Tarım Arazisi! İşte Detaylar...
Çin Hubei Eyaleti'nde Sel Felaketi! Felakette 21 Kişi Hayatını Kaybetti 4 Kişi İse Kayıp mask
Çin Hubei Eyaleti'nde Sel Felaketi! Felakette 21 Kişi Hayatını Kaybetti 4 Kişi İse Kayıp
Bulgaristan’da İlk Yetki Başarısız Sonuçlandı! İkinci Yetkiyi Vermek İçin Anayasal Yol Açıldı mask
Bulgaristan’da İlk Yetki Başarısız Sonuçlandı! İkinci Yetkiyi Vermek İçin Anayasal Yol Açıldı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status