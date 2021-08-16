Milli Savunma Bakanlığında Afganistan Toplantısı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, devam eden faaliyetlerin değerlendirildiği video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilginin verildiği toplantıda konuşan Bakan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.
Kabil’deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, devam eden faaliyetlerin değerlendirildiği video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.