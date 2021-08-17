Hayvan Dostu Belediye Mamak! Mamaklılar'dan Tam Not

Bu çalışmalar kapsamında Hürel Mahallesi Öğretmenler Parkı içerisinde hizmet veren belediyenin Evcil Hayvanlar Polikliniği’nde, kısırlaştırmadan kuduz aşısına, iç dış parazit tedavisinden enjeksiyona kadar birçok sayıda tedavi gerçekleştiriliyor. Tecrübeli ekibi, hijyenik ortamıyla Mamaklılar'dan tam not alan poliklinik can dostlarımızın uğrak noktası olmuş durumda.
Yenilikçi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz
Can dostlarımızın temel haklarına kavuşması noktasında herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Beslenmelerinden tedavilerine kadar, üzerimize düşen birçok vazife var. Bütün varlıkların hakkına saygı duymak ve bu hakkı korumak, ancak hayvan sevgisi olan insanlardan müteşekkil bir toplumla mümkündür. Belediye olarak sosyal sorumluluk anlayışıyla hayvanları korumak ve onların yaşama hakkı konusunda toplumsal hassasiyet oluşturmak için yenilikçi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.