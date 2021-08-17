17 Ağu 2021 - 09:57- Belediyeler G: 17 Ağu 2021 - 09:58

Hayvan Dostu Belediye Mamak! Mamaklılar'dan Tam Not

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi, hayvanlara yönelik sürdürdüğü koruyucu çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Hayvan Dostu Belediye Mamak! Mamaklılar'dan Tam Not mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu çalışmalar kapsamında Hürel Mahallesi Öğretmenler Parkı içerisinde hizmet veren belediyenin Evcil Hayvanlar Polikliniği’nde, kısırlaştırmadan kuduz aşısına, iç dış parazit tedavisinden enjeksiyona kadar birçok sayıda tedavi gerçekleştiriliyor. Tecrübeli ekibi, hijyenik ortamıyla Mamaklılar'dan tam not alan poliklinik can dostlarımızın uğrak noktası olmuş durumda.

Yenilikçi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz

Can dostlarımızın temel haklarına kavuşması noktasında herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Beslenmelerinden tedavilerine kadar, üzerimize düşen birçok vazife var. Bütün varlıkların hakkına saygı duymak ve bu hakkı korumak, ancak hayvan sevgisi olan insanlardan müteşekkil bir toplumla mümkündür. Belediye olarak sosyal sorumluluk anlayışıyla hayvanları korumak ve onların yaşama hakkı konusunda toplumsal hassasiyet oluşturmak için yenilikçi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.
# Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mamak belediyesi, Evcil hayvanlar Polikliniği, Hürel Mahallesi Öğretmenler Parkı

17 Ağu 2021 - 09:57 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamaklı Minikler Turnuvada Boy Gösteriyor mask
Mamaklı Minikler Turnuvada Boy Gösteriyor
Çankaya Belediyesi Kuğulu Kavşağında Su Perileri Yeniden Dans Edecek mask
Çankaya Belediyesi Kuğulu Kavşağında Su Perileri Yeniden Dans Edecek
Altındağ’ın Altın Yumruğu! Şampiyonlar Altındağ’dan Çıkacak! mask
Altındağ’ın Altın Yumruğu! Şampiyonlar Altındağ’dan Çıkacak!
Kahramankazan-Ankara Arasını 20 Dakikaya İndirecek Yolda Çalışmalar Sürüyor mask
Kahramankazan-Ankara Arasını 20 Dakikaya İndirecek Yolda Çalışmalar Sürüyor
Çankaya Belediyesi Yaz Aylarıyla Birlikte Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi mask
Çankaya Belediyesi Yaz Aylarıyla Birlikte Asfalt Çalışmalarına Hız Verdi
 ABB TV'de Canlı Yayında Kırım Rekorları: Samsun Yolu’nda 3 Noktada Katlı Kavşak Projesi Başlıyor mask
 ABB TV'de Canlı Yayında Kırım Rekorları: Samsun Yolu’nda 3 Noktada Katlı Kavşak Projesi Başlıyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status