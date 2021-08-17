ATO Başkanı Baran, Sıhhiye’de Faaliyet Gösteren ATO Üyelerini Ziyaret Etti

Koronavirüs ile mücadele sürecinde ticari hayatta yaşanan gelişmeleri ATO üyesi iş insanlarından dinleyen Baran’a adli tatil nedeniyle düşen iş hacimleri ile Ankara Adliyesi’nin taşınması halinde yaşanabilecek sorunlar aktarıldı.

Ankara Ticaret Odası’nda 160 bin ATO üyesinin sorun ve çözüm önerilerini 67 Meslek Komitesi çalışmalarıyla yakından takip eden ATO Başkanı Gürsel Baran, Başkent’te ticaretin nabzını bizzat yerinde iş insanlarından alıyor.

ATO üyesi yaklaşık 70 işletmenin faaliyet gösterdiği Fuar Çarşısı’nı ziyaret eden Baran, çarşı içinde faaliyet gösteren ATO üyelerinden, ticari hayata dair bilgi aldı, görüş ve önerilerini dinledi. Ayakkabı terlik satıcısından, cep telefonu aksesuarı satıcısına, kozmetikten, gıda ürünleri satıcısına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren çarşıda iş insanları Baran’a en çok iş hacimlerinde yaşanan düşüşü anlattı.

Çarşı çevresindeki insan sirkülasyonunun azaldığını anlatan işletme sahipleri, Adli tatilin bu süreçte etkili olduğunun altını çizdiler. ATO üyeleri, Baran’a Ankara Adliyesi’nin taşınması durumunda, insan sirkülasyonunun tamamen azalacağını belirterek, böyle bir durumda binanın başka bir kamu kurumu tarafından kullanılmasının bölgedeki işletmeler açısından faydalı olacağını belirttiler.

-ATO ÜYELERİ’NİN TALEBİ-

Fuar Çarşısı’na yaptığı ziyareti değerlendiren Baran, Çarşı içinde yer alan iş insanlarıyla tek tek görüşerek, önerilerini not aldığını söyledi.

Baran, “Çarşıda yer alan üyelerimiz Ankara Adliyesi’nin taşınması durumunda bölgede ticari hayatın durma noktasına geleceğini belirterek, böyle bir gelişme olduğunda binanın başka bir kamu kurumu tarafından kullanılmasının Çarşı’nın da içinde yer aldığı Sıhhiye bölgesindeki ticari hayatın devamı açısından önemli olduğunu ilettiler” dedi.

-BARAN KİRALAR İÇİN YAVAŞ’I ARADI-

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kiracısı olan üyelerin kira ödemelerinde kolaylık yapılması konusunda da talepleri olduğunu kaydeden Baran, “Bu talepler üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı arayarak üyelerimizin durumunu aktardım. Sayın Yavaş samimiyetle konuyla ilgileneceğini söyledi. İnşallah en kısa zamanda kira sorununa da çözüm üretilecek” diye konuştu.