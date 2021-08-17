Yangın ve Sel Afetleri Yardım Kampanyasında Bağışlar 131 Milyon Lirayı Aştı!

Yangın ve sel afetlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağış, taahhüt edilen miktarla birlikte 131 milyon lirayı aştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, kampanya için açılan Türk lirası hesaplarına 24 milyon 164 bin 135 lira yatırıldığını, açılan döviz hesaplarına da 5 milyon 5 bin 454 dolar ve 16 bin 995 euro bağışlandığını bildirdi. SMS yoluyla yapılan bağış miktarı 4 milyon 252 bin 560 liraya ulaşırken taahhüt edilen bağış miktarının ise 60 milyon lira olduğu kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.