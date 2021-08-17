17 Ağu 2021 - 13:50- Gündem G: 17 Ağu 2021 - 13:51

Yangın ve Sel Afetleri Yardım Kampanyasında Bağışlar 131 Milyon Lirayı Aştı!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), yangın ve sel afetlerinin ardından başlatılan kampanya için açılan hesaplara yapılan bağış, taahüt edilen miktarla birlik 131 milyon 49 bin 316 liraya ulaştığını açıkladı.
Yangın ve Sel Afetleri Yardım Kampanyasında Bağışlar 131 Milyon Lirayı Aştı! mask
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Yangın ve sel afetlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağış, taahhüt edilen miktarla birlikte 131 milyon lirayı aştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, kampanya için açılan Türk lirası hesaplarına 24 milyon 164 bin 135 lira yatırıldığını, açılan döviz hesaplarına da 5 milyon 5 bin 454 dolar ve 16 bin 995 euro bağışlandığını bildirdi. SMS yoluyla yapılan bağış miktarı 4 milyon 252 bin 560 liraya ulaşırken taahhüt edilen bağış miktarının ise 60 milyon lira olduğu kaydedildi.
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17 Ağu 2021 - 13:50 - Gündem

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