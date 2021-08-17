Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dışa Bağımlılığı Yüzde 20’lere Düşürdük!

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde IDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuara katılımın sayı ve nitelik olarak sürekli artması ülkemiz savunma sanayiinin de başarısının ifadesi olduğunu söyledi.

"Biz asla savunma sanayii konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik görmüyoruz" diyen Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizde güven ikliminin tesisinin savunma sanayiinde adil bir denge kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. NATO'nun önde gelen üyesi olarak milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının artacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"HER ALANDA VARIZ, VAR OLACAĞIZ"

Savunma Sanayi'de dışa bağımlılığı yüzde 80'den yüzde 20 seviyesine indirmeyi başardıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye, son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayiinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda çok iyi bir noktaya geldik. Kendi ihtiyaçlarımızı süratle karşılayacak adımları atmaya mecbur kaldık. Hem kendi sınırlarımızı güvenli hale getirmek hem sınırötesi hareketlarla bölgemizde güvenlik kuşağı oluşturmak için kullandık. Geleceğin araçlarına, ürünlerine yatırım yapıyoruz. Yapay zeka temelli kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler yürütüyoruz. Sürü İHA'lar, insansız deniz araçları, savaş uçakları, lazer silahları, uydu sistemleri gibi her alanda varız, varolacağız" dedi.

Erdoğan, "Türkiye eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada güvenliği sağlamaktır" dedi. Erdoğan daha sonra katılımcılarla birlikte fuarın kurdelesini keserek açılışını gerçekleştirdi.