Ankara’da Gölbaşı Bebeklerine ‘Hoşgeldin’ Hediyesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla gerçekleştirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi annelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Yeni doğan bebekleri ve anneleri kucaklayan proje kapsamında sağlık personeli tarafından hazırlanan çantalarda doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için pratik tüm bilgilerin olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Mutlu aileler mutlu bireyler yetiştirirler. Biz de Gölbaşı Belediyemiz ile birlikte bu mutluluğa ortak oluyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman ulaşmayı hedefliyoruz. Doğum sonrası süreçte de devam eden destek hizmetlerimiz ve yeni doğum yapan annelerimize sunmuş olduğumuz paketimiz için 485 54 30 ve 485 54 35 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.