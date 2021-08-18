18 Ağu 2021 - 10:42- Belediyeler G: 18 Ağu 2021 - 10:43

Keçiören'de Tarımsal Ürünler Ekonomik Gelire Dönüşüyor

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Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için Keçiören’in üç farklı noktasına ‘Organik Köylü Pazarı’ kurdu.
Keçiören'de Tarımsal Ürünler Ekonomik Gelire Dönüşüyor mask
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Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması için ilçemizde “Organik Köylü Pazarı” kurulması için imkân sağladık. Çiftçilerimiz tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.” dedi.

Keçiören Belediyesi ilçedeki çiftçilere sağladığı tohum ve fide desteğinin ardından şimdi de üretilen ürünlerin satışı için Organik Köylü Pazarı kurulması için Ayvalı Fatih, Aktepe Perşembe ve Bağlum Pazar alanlarını çiftçilere tahsis etti. Çiftçilerin büyük bir memnuniyetle karşıladığı Organik Köylü Pazarı’nı yerinde inceleyen Başkan Altınok ise çiftçilerle sohbet ederek onlara bol kazanç temennisinde bulundu.

Altınok, Keçiören’de organik tarımsal üretimi teşvik ederek vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesine imkân sağladıklarını kaydederken, çiftçilere verilen desteklerin her geçen yıl artarak devam edeceğini belirtti.
# ekonomik gelir, Tarımsal Ürünler, keçiören belediyesi, Organik Köylü Pazarı

18 Ağu 2021 - 10:42 - Belediyeler

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